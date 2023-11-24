Полицейские приостановили работу сортировочного центра Wildberries в черную пятницу

Полицейских интересуют паспорта работников-мужчин и отметки о воинской обязанности, указывает LIFE.
На ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.
Руководство Wildberries оказывает содействие полиции.
Ранее сообщалось, как закончилось дело против Ozon из-за пачки чая.
Судебные тяжбы начались еще в 2022 году. От представителей Фемиды первой инстанции потребитель дошел до Верховного суда РФ.
Последний утвердил заключенное между сторонами мировое соглашение и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 5 тыс. рублей.