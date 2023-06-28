29 июня
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Происшествия

Полицейские нашли 160 кг черной икры во внедорожнике

Сотрудники Гоставтоинспеции остановили внедорожник на автодороге Николаевск-на-Амуре – село Селихино в Хабаровском крае, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Черная икра.
Черная икра.
27.мвд.рф

Правоохранители стали осматривать машину 38-летней женщины.

В багажнике внедорожника полицейские обнаружили и изъяли коробки, в которых в общей сложности находилось 160 килограммов икры осетровых.

Черная икра.
Черная икра.
27.мвд.рф

Женщина заявила, что не знает, какой груз у нее в машине. А коробки забрала у незнакомцев на обочине дороги по просьбе своего приятеля, которому и везла посылку.

Черная икра.
Черная икра.
27.мвд.рф

Ранее в Хабаровском крае задержали катафалк с гробом, набитым черной икрой. Автобус ритуальной службы дорожные полицейские остановили в районе 34-го километра трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Перед катафалком с икрой ехал мощный внедорожник, водитель которого всеми способами пытался отвлечь внимание патруля.

Водитель катафалка начал нервничать при виде ДПС. Мужчина сообщил, что везет тело усопшей в краевой центр, но свидетельства о смерти женщины у него нет.

Салон автобуса ритуальной службы оказался буквально набит пластиковыми контейнерами с черной икрой. Деликатесы были прикрыты венками и искусственными цветами. Гроб также оказался наполнен банками с замороженной икрой. Водитель и пассажир катафалка свою причастность к перевозке икры отрицали.

Всего в автобусе находилось 956 контейнеров с черной икрой — это 480 кг деликатеса.

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