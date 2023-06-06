7 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Погибла продавец напитка «Мистер Сидр», которая выпила его во время смены

В Ульяновске погибла женщина-продавец магазина «Территория» — именно здесь торговали суррогатным напитком "Мистер Сидр".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

В больницу доставили 53-летнюю женщину, сообщает Telegram-канал Baza. Продавец и рассказала родственникам, что во время ночной смены выпила несколько стаканов яблочного сидра. Уже утром ей стало плохо.

Женщина скончалась в больнице накануне, указывает Газета.Ru.

Она умерла из-за употребления метанола — его добавляли в напиток «Мистер Сидр».

Трагические цифры

С 4 по 6 июня в Ульяновской области выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. Отравление проходит в тяжелой форме, 18 пациентов скончались.

В Нижегородской области появились такие же случаи отравления, есть летальные исходы. В Самарской области число пострадавших увеличилось до семи.

В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии после отравления яблочным сидром.

В Пензенской области также зафиксировали случаи отравлений.

Ранее за продажу смертельного суррогатного алкоголя осудили трех мужчин. 34-летний дальнобойщик, который занимался грузоперевозками, длительное время закупал спиртосодержащую жидкость у двух жителей Рязанской области. Реализация происходила на территории края.

В очередной раз летом 2021 года он привез несколько канистр с жидкостью под видом коньяка. Часть из них он реализовал знакомому жителю Барнаула.

Мужчина в начале августа со своей супругой пошли на юбилей к другу. Там женщина употребила данный "коньяк" и скончалась на следующий день.

Помимо этого, сын покупателя спиртосодержащую жидкость передал друзьям, которые распили его на торжестве.

Двое 21-летних мужчин после празднования на следующий день скончались, еще одна девушка получила острое отравление.

Дальнобойщика суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Жителей Рязанской области осудили на 6, 5 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость