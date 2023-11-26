Поезд сбил россиянина насмерть

Накануне утром москвич попал под поезд на станции Чертаново Павелецкого направления.
От полученных травм он скончался на месте.
Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливают.
В Москве мужчина попал под поезд и погиб, сообщает MK.RU.
Накануне утром москвич попал под поезд на станции Чертаново Павелецкого направления.
От полученных травм он скончался на месте.
Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливают.
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