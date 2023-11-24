24 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Поезд насмерть сбил 19-летнюю сибирячку в наушниках

Под поездом Москва — Владивосток погибла 19-летняя девушка.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

ЧП произошло в Красноярске на станции Студенческая, указывает dela.ru.

По предварительной информации, девушка шла в наушниках и не заметила приближение состава. Она вышла на переход прямо перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым.

Девушка заметила состав за доли секунды до смерти.

Ранее сибирячка столкнулась с электричкой и выжила.

Бабушка возвращаясь домой из гостей и решила «проскочить» через пути. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

С травмами 74-летнюю женщину экстренно госпитализировали. Врачам пострадавшая пояснила, что видела состав. Однако надеялась успеть перебежать пути. Но от страха пенсионерка потеряла сознание прямо на железнодорожном полотне. Там и произошло столкновение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость