Во дворе дома барнаульцы заметили, как группа подростков выясняет между собой отношения. Во время разборок один из школьников упал и начал биться в конвульсиях.

Подросток упал и забился в конвульсиях во время школьных разборок в Барнауле

Инцидент произошел во дворе дома №8 по улице Шукшина вечером 25 мая, сообщает "Инцидент Барнаул".

По рассказам очевидцев, толпа подростков окружила 17-летнего школьника. Один из юношей ударил его, и подросток упал. После он начал биться в конвульсиях.

Прохожие разогнали толпу. После приехала машины скорой помощи и полиция. Пострадавшего юношу госпитализировали.

ГУ МВД по Алтайскому краю проводит проверку по факту произошедшего. Подростков, участвовавших в конфликте, доставили в отдел полиции по Ленинскому району. С ними работают сотрудники ПДН.

"В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного инцидента, его участников и очевидцев. Личности некоторых уже установлены, в частности, молодые люди, которые наносили удары лежащему на земле подростку", - сообщают в ведомстве.

Пострадавший юноша находится в больнице. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненная его здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Одна из жительниц Барнаула в комментариях утверждает, что пострадавший относится к субкультуре скинхедов, и во время конфликта его группа распыляла перцовые баллончики.