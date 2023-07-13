Подросток на мопеде сбил ребенка в Бийске

ДТП случилось на ул. Льнокомбинат. Мальчик двигался по межквартальному проезду, когда врезался в велосипедистку.
После аварии девочке оказали медицинскую помощь, у нее было несколько повреждений. Госпитализация не потребовалась.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Правоохранители напоминают родителям, что для управления мототранспортом необходимо иметь водительское удостоверение с соответствующей категорией.
За нарушение детьми ПДД взрослые будут нести ответственность по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Ранее в Барнауле женщина на "Лексусе" сбила несовершеннолетнего велосипедиста.