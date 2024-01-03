Подросток дважды пошел под откос на тюбинге в одном и том же месте на Алтае

Как стало известно, 2 января 15-летний подросток и 10-летний ребенок в лесопарковой зоне Бийска катались со снежного склона на тюбингах.
При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. По данному факту зарегистрирована доследственная проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), так как ранее 28 декабря прошлого года этот же подросток на том же месте уже разбивался.
Тогда его госпитализировали в больницу и констатировали тяжкий вред здоровью.
Случаем с несовершеннолетними также заинтересовала прокуратура региона.
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