5 января
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Происшествия

Подросток дважды пошел под откос на тюбинге в одном и том же месте на Алтае

Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверки о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Речь идет о случае, произошедшем в Бийске, где подросток получил травмы, катаясь на "бублике". Любопытно, что случилось это с ним уже во второй раз.

Тюбинг. Плюшка. Горка.
Тюбинг. Плюшка. Горка.
unsplash.com

Как стало известно, 2 января 15-летний подросток и 10-летний ребенок в лесопарковой зоне Бийска катались со снежного склона на тюбингах.

При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. По данному факту зарегистрирована доследственная проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), так как ранее 28 декабря прошлого года этот же подросток на том же месте уже разбивался.

Тогда его госпитализировали в больницу и констатировали тяжкий вред здоровью.

Случаем с несовершеннолетними также заинтересовала прокуратура региона.

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