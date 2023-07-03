Подростки пытались жестоко убить своего сверстника в Новосибирске

Два 15-летних подростка пытались жестоко убить своего сверстника в Новосибирске. Мальчику сломали руки и изрезали лицо. Об этом сообщают « Вести Новосибирск ».

По информации источника, инцидент произошел 29 июня в селе Плотниково.

Два 15-летних подростка напали на своего сверстника. По словам местных жителей, юноше пробили череп, сломали руки, изрезали лицо.

После подростка оставили лежать в районе моста по пути к железнодорожной станции. Его спасли люди, которые шли на электричку.

Причины такого поступка точно неизвестны. Ngs.ru предполагает, что на юношу напали либо из-за денег, либо из-за ревности. Очевидцы сообщают, что девушка одного из нападавших начала встречаться с потерпевшим.

Нападавших задержали, они находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.