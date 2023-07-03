4 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Подростки пытались жестоко убить своего сверстника в Новосибирске

Два 15-летних подростка пытались жестоко убить своего сверстника в Новосибирске. Мальчику сломали руки и изрезали лицо. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Нож.
Нож.
altapress.ru

По информации источника, инцидент произошел 29 июня в селе Плотниково.

Два 15-летних подростка напали на своего сверстника. По словам местных жителей, юноше пробили череп, сломали руки, изрезали лицо.

После подростка оставили лежать в районе моста по пути к железнодорожной станции. Его спасли люди, которые шли на электричку.

Причины такого поступка точно неизвестны. Ngs.ru предполагает, что на юношу напали либо из-за денег, либо из-за ревности. Очевидцы сообщают, что девушка одного из нападавших начала встречаться с потерпевшим.

Нападавших задержали, они находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость