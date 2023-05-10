Суд присяжных в США признал виновным бывшего президента страны в сексуализированном насилии над писательницей Элизабет Джин Кэрролл. Что известно о деле почти 30-летней давности, и чем известна пострадавшая журналистка - в материале altapress.ru.

В чем обвиняют Трампа?

Федеральное жюри Манхэттена 9 мая постановило, что Дональд Трамп в 1996 году подверг сексуальному насилию писательницу и журналистку Элизабет Джин Кэрролл в примерочной кабинке магазина, сообщает "Фонтанка.ру".

Писательница заявила, что 27 лет назад она работала в журнале ELLE и согласилась помочь Трампу найти подарок для женщины. Для этого они отправились в люксовый магазин, сообщает Star.Hit.

На тот момент бизнесмен завел девушку в заброшенный отдел нижнего белья и потребовал от нее примерить откровенный наряд. Журналистка отказалась.

По словам Кэрролл, после отказа Трамп отвел ее в примерочную, прижал к стене и дважды ударил головой о стену. Следом он совершил над ней насильственные действия.

Насилие. unsplash.com

"Не в моем вкусе"

В июне 2019 года писательница уже пыталась обвинить Трампа в домогательстве над собой и изнасиловании. Однако тогда бывший глава США опроверг слова Элизабет и обвинил ее в клевете.

Дональд Трамп продолжает отрицать вину, несмотря на обвинение присяжных. Он заявил, что Джин Кэрролл даже «не в его вкусе», и предположил, что журналистка все выдумала, чтобы поднять продажи своей книги.

Дональд Трамп. donaldjtrump.com

Чем известна Элизабет Кэрролл?

Элизабет Джин Кэрролл родилась 12 декабря 1943 года в Детройте (штат Мичиган, США).

Она начала свою карьеру с середины 1980-х и стала вести собственную колонку в издании Card Sharks. Особенно стали популярны ее эссе о сексе, в которых она заявляла, что женщины ничего не должны мужчинам. А также ее сострадание к авторам писем, испытывающим трудные жизненные ситуации.

Журналистка была номинирована на премию «Эмми» за сочинение для Saturday Night Live (1985) и награду Cable Ace за шоу Ask E. Jean (1995).

В 2022 году она написала книгу "Чирлидеры", которую признали лучшей в номинации «Лучшая правдивая криминальная репортажность».

Книги. Чтение. СС0.

Что грозит Трампу?

Присяжные обязали Дональда Трампа выплатить писательнице около 5 млн долларов. За физическое насилие (2 млн долларов) и за клевету в адрес писательницы (3 млн долларов).

Факт изнасилования присяжные отвергли из-за отсутствием доказательств.

Другие обвинения

Оказывается, это не единственное секс-приключение Трампа. Так, по версии обвинения, между Трампом и порноактрисой Сторми Дэниэлс была сексуальная связь, которая началась в 2006 году и продолжалась четыре года. Будущий президент хотел избежать скандала и заключил с Дэниэлс договор о неразглашении.

Однако порноактриса все равно рассказала о всех подробностях романа журналу In Touch Weekly. Интервью опубликовали в 2018 году.