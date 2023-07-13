Подозреваемый признался в убийстве Ржицкого

Подозреваемый признался в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого и заявил, что его завербовали на Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

Задержанный Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве капитана второго ранга Станислава Ржицкого, признался в преступлении. Он заявил, что работал на Украину, где его и завербовали.

Telegram-канал "112" сообщает, что Денисенко сам выбрал своей жертвой Ржицкого, когда ему приказали ликвидировать значимого российского чиновника.

Подозреваемый рассказал, что начал готовить преступление еще в декабре 2022 года. После убийства он планировал затаиться на пару дней в Туапсе и для этого заранее арендовал дом.

Затем подозреваемый собирался через Стамбул добраться до Швейцарии, где ему с супругой предоставили статус беженцев.

Напоминаем, утром 10 июля застрелили заместителя начальника отдела по мобилизационной работе городской администрации Станислава Ржицкого в центре Краснодара. Ранним утром он совершал пробежку, как вдруг преступник выстрелил четыре раза мужчине в спину и в грудь.