"Подломили" коттедж алтайского сенатора в элитном поселке

Сенатора от Республики Алтай, члена Совфеда Владимира Полетаева, обокрали более чем на миллион рублей.

Это случилось в подмосковной Истре.

В его частный дом в деревне Покровское через черный ход проникли неизвестные, сообщает SHOT.

Злоумышленники похитили 200 тыс. рублей наличкой и ювелирные украшения более чем на 800 тыс., указывает LIFE.

Возбуждено уголовное дело. Преступников пока не поймали.

В 2021 году сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев с гостинцами посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Он привез в Сирию мед, орехи, елки и чай.

Также сенатор возмущался данным о падении тарифов на электроэнергию в Республике Алтай.

Владимир Полетаев — первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель Совфеда в российском Минюсте.