22 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Под товарный поезд попал главный гример театра оперы и балета

Трагически погиб главный гример пермского театра оперы и балета имени Чайковского Сергей Мухин, пишет «МК».

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

Мужчина погиб, попав под товарный поезд на 1424-м километре железнодорожного перегона.

Машинист поезда не смог избежать трагедии, несмотря на экстренное торможение.

Работа гримера была неоценима для каждого спектакля театра.

Ранее поезд сбил россиянина насмерть.

москвич попал под поезд на станции Чертаново Павелецкого направления.

От полученных травм он скончался на месте. Москвич попал под поезд на станции Чертаново Павелецкого направления.

От полученных травм он скончался на месте.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость