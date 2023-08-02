Почему пенсионеры массово поджигают военкоматы в России

В июле и августе СМИ заполнили новости о пенсионерах, поджигающих военкоматы. Altapress.ru разобрался, почему они это делают.

Что произошло?

СМИ с 30 июля по 1 августа сообщили о поджогах военкоматов в Россоши Воронежской области, в Крыму, Санкт-Петербурге, Подольске, Северодвинске, в Забайкалье, Омске, в Казани, в Улан-Удэ, Копейске, Верхнеуральске, Калуге.

Кто поджигал военкоматы?

Известно, что поджигатели, в основном, пенсионеры. Двое дедушек, которым уже под 80, кинули коктейль Молотова в дверь военного ведомства в Подмосковье. В Калуге 77-летняя пенсионерка сделала то же самое.

Утром 2 августа задержали 66-летнюю женщину по той же причине в Санкт-Петербурге.

Что послужило причиной массового поджога военкоматов?

Как выяснили правоохранители, все эти люди - жертвы мошенников.

Например, в Москве с коктейлями Молотова задержали 70-летнего мужчину сообщает ТАСС. По громкой связи по телефону он говорил с мошенниками, чтобы "защитить свои деньги".

Простая схема

Большинству из поджигателей накануне преступления позвонили из "банков", сообщает ТАСС. Незнакомцы заявили, что деньги в опасности. А те, кто якобы может их украсть, прямо сейчас находятся в военкоматах.

Чтобы "спасти деньги", жертвам навязывали идею вооружиться горючими смесями и бросить их с огнем в здания ведомств. Мошенники уверяли - это единственный способ задержать "денежных воров".

В итоге задерживали самих поджигателей. А злоумышленников найти пока не удалось.