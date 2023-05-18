19 мая
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Происшествия

Плантацию конопли обнаружили в квартире жителя Новоалтайска

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли в одной из квартир Новоалтайска 230 кустов конопли, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Каннабис.
Каннабис.
unsplash.com

Проживающий в квартире 31-летний мужчина рассказал правоохранителям, что семена конопли купил в начале марта 2023 года в интернете.

Кроме того, он запасся грунтом, удобрениями, горшками и светодиодными лампами, чтобы создать благоприятные условия для урожая. Парник житель Новоалтайска обустроил в шкафу.

По словам подозреваемого, растением он собирался пользоваться самостоятельно и не готовил на продажу.

Коноплю полицейские изъяли и направили на исследование. Кроме того, из квартиры изъяли уже собранный урожай - более 40 гр марихуаны.

Мужчине вменяют два уголовных дела за незаконное культивирование и незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде.

Ранее житель Алтайского края нарвал конопли и получил за это срок.

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