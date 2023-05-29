Плачущего пятилетнего мальчика нашли запертым в машине в сибирском городе

Мать оставила 5-летнего сына в машине и закрыла его в Новокузнецке. Ребенка пришлось доставать полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Согласно информации издания, 28-летняя девушка оставила в машине своего 5-летнего сына, закрыла его и ушла в ночной клуб.

Ребенка заметили прохожие глубокой ночью - в 2:30. Они сообщили о нем в полицию.

Машину достали из машины - он был очень напуган и сильно замерз. Его отогрели в патрульной машине.

Мать мальчика оправдывалась перед полицией, что отсутствовала совсем немного. А потом и вовсе стала представляться фальшивым именем.

На девушку составили протокол, ранее она уже стояла на учете в ПДН.

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