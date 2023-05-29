Плачущего пятилетнего мальчика нашли запертым в машине в сибирском городе

Согласно информации издания, 28-летняя девушка оставила в машине своего 5-летнего сына, закрыла его и ушла в ночной клуб.
Ребенка заметили прохожие глубокой ночью - в 2:30. Они сообщили о нем в полицию.
Машину достали из машины - он был очень напуган и сильно замерз. Его отогрели в патрульной машине.
Мать мальчика оправдывалась перед полицией, что отсутствовала совсем немного. А потом и вовсе стала представляться фальшивым именем.
На девушку составили протокол, ранее она уже стояла на учете в ПДН.
Ранее двух маленьких девочек в одних платьицах разыскивали два дня в Кузбассе.