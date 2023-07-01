2 июля
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Происшествия

Питерский самолет с сотнями туристов не смог улететь в Дубай из-за дымящегося двигателя

Более двухсот туристов пришлось эвакуировать из самолета, летевшего по маршруту Санкт-Петербург - Дубай в полночь 30 июня. У судна задымился двигатель. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Около полуночи 30 июня в петербургском аэропорту Пулково произошло ЧП. На самолете "Боинг-777" авиакомпании Emirates неожиданно задымился двигатель.

Очевидцы сообщают, что самолет уже отсоединился от терминала и начал движение в сторону ВПП, как вдруг отключилось электричество, а к самолету подъехали пожарные машины, передает "Фонтанка.ру".

На борту находилось 240 человек. В Дубай также летела делегация из Вьетнама, которая принимала участие в открытии памятника Хо Ши Мину, добавляет РЕН ТВ. Всех успешно эвакуировали из самолета, никто не пострадал.

Пожарные устранили задымление и отбуксировали самолет обратно на место стоянки.

Позже самолет вылетел в место назначения 1 июля в 04:49 мск, сообщает ТАСС.

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