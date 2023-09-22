23 сентября
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Происшествия

Пенсионерка завернула 200 тыс. рублей в полотенце и передала мошенникам

В Заринске 76-летнюю бабушку обманули мошенники, использовав давно известную схему "родственник попал в ДТП, срочно нужны деньги", сообщает региональное МВД.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: freepik.

Пенсионерке позвонила девушка и прикинулась ее родственницей. Она заявила, что попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. Передать пенсионерка их может полиции.

Вот только идти в участок было не нужно, "полицейский" сам приехал и забрал деньги.

Бабушка завернула 200 тыс. рублей в полотенце и отдала ему в руки.

Когда женщина позже связалась с родственницей, то поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбужденно уголовное дело.

Если вам звонят родственники с неизвестных номеров и требуют деньги, то прежде всего попробуйте связаться с близким человеком по его номеру.

Ранее Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества.

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