Пенсионерка завернула 200 тыс. рублей в полотенце и передала мошенникам

Пенсионерке позвонила девушка и прикинулась ее родственницей. Она заявила, что попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. Передать пенсионерка их может полиции.
Вот только идти в участок было не нужно, "полицейский" сам приехал и забрал деньги.
Бабушка завернула 200 тыс. рублей в полотенце и отдала ему в руки.
Когда женщина позже связалась с родственницей, то поняла, что стала жертвой мошенников.
Возбужденно уголовное дело.
Если вам звонят родственники с неизвестных номеров и требуют деньги, то прежде всего попробуйте связаться с близким человеком по его номеру.