Пенсионерка взорвалась в собственном огороде

В Волгограде женщина подорвалась на гранате при уборке огорода, сообщает Shot.

Пенсионерка взорвалась, когда убиралась на участке. Она вышла в огород заниматься хозяйственными делами, ей понадобилась тележка.

Когда 71-летняя женщина взяла тачку и покатила, раздался сильный взрыв. Ее госпитализировали с множественными осколочными ранениями, сотрясением мозга и переломами правых бедра и плеча.

На данный момент за ее жизнь борются врачи.

Эксперты нашли рядом с тележкой металлические обломки — предположительно, от гранаты РГД-5. Полицейские будут выяснять, как она туда попала.

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