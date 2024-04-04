Пенсионерка из Москвы совершила самоубийство из-за соседей

Отмечается, что соседи шумели по ночам и не давали ей спать. Однако слышала их только она, сообщает Baza.

Женщина жила вместе с дочерью и 29 марта поздно вечером они, как обычно, легли спать в разных комнатах.

Посреди ночи дочь разбудил звонок в дверь, за ней оказался сосед и сотрудники полиции. Правоохранители спросили женщину, где ее мать, она ответила, что дома и спит. Но зайдя в комнату, она не обнаружила женщину. Кровать была застелена.

Тогда правоохранители объяснили, что нашли тело ее матери на козырьке дома. В комнате погибшей нашли записку: «В моей смерти прошу винить соседей из квартиры 61, которые постоянно стучат и не дают спать».

Позже от дочери стало известно, что мать жаловалась на голоса последние несколько лет. Звуки, которые якобы исходили из соседней квартиры, раздражали ее. Но дочь этих звуков не слышала и на соседей не жаловалась. Также женщина отметила, что последние три дня мать совсем не спала из-за недуга и предупреждала, что не знает, сколько ещё может продержаться.

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