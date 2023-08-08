Пенсионер чуть не умер из-за шашлыка в Новосибирске

Новосибирский пенсионер подавился шашлыком на даче, который перекрыл ему дыхание, сообщает " КП-Новосибирск ".

Все произошло вечером 5 августа в Искитимском районе.

Мужчина ужинал шашлыком около 22:00 вечера, но не смог прожевать слишком большой кусок мяса, и он застрял в горле.

Пенсионер упал на землю, его супруга стала звать на помощь - на подмогу прибежал сосед, который разными способами вплоть до массажа сердца попытался вытолкнуть застрявшую еду.

Пожилой мужчина уже не дышал и начал синеть.

Оказалось удачей, что сосед, Илья Соколов - офицер запаса, имеет опыт оказания первой помощи, работает педагогом-психологом в Казачьем кадетском корпуса им. Героя РФ Олега Куянова. В спасении также помогал его сын.

Шашлык. Майские праздники. CC0

В какой-то момент помощь сработала, и хотя кусок еды не вышел из горла, он будто сместился - пенсионер начал хрипло дышать, рассказывает Илья Соколов.

При этом скорую помощь вызвали сразу, но специалисты ехали долго - блуждали по садоводческому товариществу. Это возмутило соседей пострадавшего, ведь они спрашивали, точно ли понятен путь, а также звонили еще раз и предлагали уточнить адрес. В итоге оказалось, что медики вообще уехали в другое место.

В итоге дачника отвезли в реанимацию уже в тяжелом состоянии. Впоследствии из дыхательных путей пострадавшего достали кусок мяса размером в пять см.

В больнице утверждают, что скорая выехала через две минуты после вызова, ехали с маячками и сиреной, но подтвердили, что не смогли найти нужный адрес быстро.

В настоящий момент врачи-реаниматологи борются за жизнь пациента. Родственники сообщают, что он подключен к ИВЛ и по-прежнему в тяжелом состоянии.

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