Педагог 27 раз уколола школьника циркулем за плохое поведение

Мальчик случайно поранил одноклассницу циркулем. На уроке, педагог забрала у второклассника циркуль, сказала ему встать из-за парты и, держа руку школьника, начала колоть ее иглой и повторять вопрос: «Тебе нравится?».

Дома отец узнал о ситуации от мальчика и повез его в травмпункт. Там обработали раны и передали информацию в полицию. Всего у ребенка зафиксировали 27 уколов, указывает Газета.Ru.

В школе организована проверка.

А в Барнауле учительница проигнорировала травлю ученика. Над подростком начали издеваться одноклассники, он попытался найти защиты у учителя, но безуспешно.

Была организована проверка.

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