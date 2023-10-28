Пациент сибирской психбольницы травмировал медсестру шуруповертом

Мужчина попросил у медсестры телефон.
За отказ он с помощью инструмента попытался задушить ее.
Женщину госпитализировали с рваной раной и ушибом.
Мужчина сбежал. Его ищут.
Ранее неизвестный в Барнауле напал на девушку и начал ее душить.
Пациент новосибирской психиатрической больницы напал с шуруповертом на медработника, сообщает Mash Siberia.
Мужчина попросил у медсестры телефон.
За отказ он с помощью инструмента попытался задушить ее.
Женщину госпитализировали с рваной раной и ушибом.
Мужчина сбежал. Его ищут.
Ранее неизвестный в Барнауле напал на девушку и начал ее душить.
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