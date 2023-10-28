31 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Пациент сибирской психбольницы травмировал медсестру шуруповертом

Пациент новосибирской психиатрической больницы напал с шуруповертом на медработника, сообщает Mash Siberia.

Насилие. Кровь. Рана.
Насилие. Кровь. Рана.
https://unsplash.com/

Мужчина попросил у медсестры телефон.

За отказ он с помощью инструмента попытался задушить ее.

Женщину госпитализировали с рваной раной и ушибом.

Мужчина сбежал. Его ищут.

Ранее неизвестный в Барнауле напал на девушку и начал ее душить.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость