Паром с 63 россиянами на борту врезался в льдину и треснул. Подан сигнал бедствия

На судне находятся 63 человека. Никто не пострадал.
Также паром перевозил 35 автомобилей.
Паром подал сигнал бедствия.
Судно следовало по линии Сахалин — материк, указывает Газета.Ru. Сейчас ожидает аварийной буксировки в порт Ванино.
Между тем после столкновения танкеров на сибирской реке вводили режим ЧС.
Ранее сообщалось, почему затонул пароход «Челюскин» и как его экипаж два месяца держался на дрейфующей льдине. Ледокольный пароход «Челюскин» должен был повторить подвиг ледокола «Сибиряков» и за одну навигацию проплыть по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток.
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