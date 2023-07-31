Пара не удержалась и занялась сексом прямо в автобусе

Неизвестная пара занялась сексом в салоне автобуса на глазах у десятков свидетелей в британском городе Бирмингем. Об этом сообщает LancsLive.

Инцидент произошел в двухэтажном автобусе. Пассажиры заметили, как девушка на коленях парня "извивалась и подпрыгивала" на последнем ряду сидений. Причем влюбленную пару не смущали сидящие рядом пассажиры.

Очевидцы успели заснять бесстыдных влюбленных и выложить ролик в интернет. Он быстро разлетелся по сети.

Одни пользователи интернета посчитали случай крайне забавным. Но многие осудили поведение влюбленных и заявили, что они поступили "очень мерзко".

Ранее в подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль.