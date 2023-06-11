12 июня
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Происшествия

Отдыхающие на берегу Телецкого озера застряли у "жемчужины Алтая" из-за разлива коварной реки. Видео

Многие автомобилисты, проводившие выходные дни в Артыбаше на берегу Телецкого озера, застряли в красивейшем месте страны. Причина - разлившаяся из-за недавней аномальной жары и активного таяния ледников река Бия.

Дорога из Артыбаша в сторону Горно-Алтайска.
Дорога из Артыбаша в сторону Горно-Алтайска.
altapress.ru

Корреспондент altapress.ru Екатерина Карзова зафиксировала с места события произошедшее.

Многие автомобилисты решили не рисковать и остались на месте в ожидании эвакуатора. Однако те, кто добирался до Артыбаша на автобусе, все же рискнули и поехали обратно по насыпной дороге.

Между тем участки на берегах Бии и Телецкого озера сильно подтопило. У некоторых домов видны только крыши, а у молодых деревьев — верхушки.

Уровень воды

За минувшие сутки уровень воды повысился у 16 гидропостов.

Так, в Телецком озере у Артыбаша вода поднялась на три сантиметра и составляет 527 см (критический - 650).

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