Отдел ГИБДД Красноярска полностью сгорел

С огнем боролись несколько часов, пишет Telegram-канал Mash.

Возгорание обнаружили около двух ночи . Пожарная сигнализация не сработала. Пожар заметили только тогда, когда огонь стал вырываться из окон наружу, указывает Газета.Ru.

По предварительной версии, причиной пожара стала загоревшаяся за шкафом проводка в одном из кабинетов.

Ранее стали известны подробности крупного пожара в барнаульском ТЦ. На месте происшествия работали 34 человека личного состава и девять единиц техники. Пострадавших нет.