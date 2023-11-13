13 ноября
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Происшествия

Отар Кушанашвили: что известно о его здоровье и местонахождении к этому часу

По информации СМИ, телеведущего экстренно госпитализировали с сердечным приступом. Однако вслед за этими новостями появилось видео, в котором Кушанашвили резко высказался о своей "болезни". О том, что сейчас происходит с журналистом, расскажет altapresss.ru.

Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили
Соцсети

Чем болел Кушанашвили

Продюсер телеведущего Виктор Ладненко ранее сообщал о его проблемах с сердцем из-за большого объема работы.

Также в молодости он чуть не погиб от наркозависимости. На реабилитацию у Кушанашвили ушло три года.

Госпитализация

Вечером 12 ноября в СМИ появились новости о том, что журналиста госпитализировали с сердечным приступом. Он отдыхал в одном из московских ресторанов, и в процессе застолья и якобы пожаловался на боль в груди.

"Разоблачение"

Через час после распространения новостей о госпитализации, Кушанашвили записал видео, где в грубой форме высказался о тех, кто распространяет "грязные слухи".

"Гадкий жанр говорить о других то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В данный момент я сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека? Я всех похороню, тех, кто распространяет грязные слухи" — высказался телеведущий.

Однако в Telegram-канале Кушанашвили все же появился пост о его стабильном состоянии. На видео журналист также не отрицает, что попал в больницу.

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