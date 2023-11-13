Отар Кушанашвили: что известно о его здоровье и местонахождении к этому часу

Чем болел Кушанашвили
Продюсер телеведущего Виктор Ладненко ранее сообщал о его проблемах с сердцем из-за большого объема работы.
Также в молодости он чуть не погиб от наркозависимости. На реабилитацию у Кушанашвили ушло три года.
Госпитализация
Вечером 12 ноября в СМИ появились новости о том, что журналиста госпитализировали с сердечным приступом. Он отдыхал в одном из московских ресторанов, и в процессе застолья и якобы пожаловался на боль в груди.
"Разоблачение"
Через час после распространения новостей о госпитализации, Кушанашвили записал видео, где в грубой форме высказался о тех, кто распространяет "грязные слухи".
"Гадкий жанр говорить о других то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В данный момент я сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека? Я всех похороню, тех, кто распространяет грязные слухи" — высказался телеведущий.
Однако в Telegram-канале Кушанашвили все же появился пост о его стабильном состоянии. На видео журналист также не отрицает, что попал в больницу.