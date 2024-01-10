12 января
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Происшествия

От Dior: более тонны спрессованного кокаина нашли в российском порту

Таможенники и сотрудники ФСБ нашли более тонны кокаина на 11 млрд рублей, сообщает ФТС.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
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Контейнер из Никарагуа находился в Большом порту Санкт-Петербурга, указывает РБК.

Тысяча брикетов со спрессованным белым порошком обнаружили в верхней части грузового модуля.

Брикеты были с маркировкой Dior и BBB. Известно, что существует "кокаиновая банда Dior».

Ранее в библиотеке Белого дома нашли пакет с кокаином. Также американская секретная служба сообщила, что установить точно, кому принадлежал "кокс" невозможно.

А на рыбалке мэр города поймала 30 кг кокаина.

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