Остановлено движение поездов из-за сошедшего на железнодорожные пути селя

Причина — сошедший на железнодорожные пути сель у поселка Дагомыс. Он полностью заблокировал проезд всем поездам и электричкам.

Люди находятся в поездах. Принимаются меры для удобства пассажиров в сложившихся обстоятельствах, указывает Газета.Ru.

Накануне на Алтае из-за камнепада пострадал автомобиль.

Инцидент произошел в Чемальском районе. В это время возле турбазы "Катунь" проводили работы по расширению дороги.

У автомобиля поврежден бампер.

Пострадавших нет.

Самое важное - в нашем Telegram-канале