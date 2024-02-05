Остановлено движение поездов из-за сошедшего на железнодорожные пути селя

Причина — сошедший на железнодорожные пути сель у поселка Дагомыс. Он полностью заблокировал проезд всем поездам и электричкам.
Люди находятся в поездах. Принимаются меры для удобства пассажиров в сложившихся обстоятельствах, указывает Газета.Ru.
Накануне на Алтае из-за камнепада пострадал автомобиль.
Инцидент произошел в Чемальском районе. В это время возле турбазы "Катунь" проводили работы по расширению дороги.
У автомобиля поврежден бампер.
Пострадавших нет.
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