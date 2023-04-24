25 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Опубликовано видео, как водитель жестко сбил электросамокатчика на пешеходном переходе

В Екатеринбурге водитель жестко сбил электросамокатчика на пешеходном переходе.

Электросамокат.
Электросамокат.
unsplash.com

На кадрах видно, как молодой человек на электросамокате пытается проскочить перекресток. В этот момент его сбивает машина. От удара парня подбрасывает на несколько метров вверх.

Молодого человека госпитализировали с диагнозами — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом голени, ссадина боковой поверхности шеи.

Молодой человек выехал на самокате на запрещающий сигнал светофора, пишет Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

Между тем каждый второй россиянин хочет ограничений для самокатчиков. 52% россиян считают, что нужны законодательные ограничения для управления электросамокатами. Против только 17%, сообщает «SuperJob» на основе опроса экономически активного население из всех округов страны.

Чаще за регулирование движения самокатов выступают женщины — 54% против 51% среди мужчин.

При этом люди от 35 до 44 лет поддерживают ограничения больше, чем более молодые или более зрелые россияне.

Выяснилось, что больше всего граждан беспокоит скорость самокатов. Часть опрошенных предлагает и вовсе запретить их движение по пешеходным зонам и тротуарам.

Кроме того, респонденты выступают за возрастной ценз 18+ и за обучение управлению с выдачей соответствующего удостоверения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость