27 мая
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Происшествия

Опубликовано фото обломков дрона, который сбили в Краснодаре

Появились первые кадры обломков дрона, который сбили в Краснодаре, сообщает Shot.

Здание, на которое попали обломки дрона в Краснодаре.
Здание, на которое попали обломки дрона в Краснодаре.
Mash

Место ЧП на Морской улице оцеплено экстренными службами. В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что произошел взрыв в районе этой улицы.

Повреждение получило одно из зданий. Сильно повреждено и здание с вышкой сотового оператора. ЧП случилось около 04:00 26 мая.

Жители города-миллионника сообщали о двух взрывах. Также в небе над городом удалось снять, по всей видимости, сам БПЛА.

Беспилотник "приземлился" и в Ростовской области. Предположительно, у БПЛА была цель - военный аэродром в Морозовске. Объект уничтожен системой ПВО.

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