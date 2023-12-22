Оползень произошел на Голливудских холмах

Сейчас пожарная служба Лос-Анджелеса проверяет дома вдоль North Sunset Plaza Drive, чтобы убедиться в их целостности.
Официально явление оползня еще не подтвердили.
Пострадавших в ходе стихийного бедствия нет.
Из-за шторма на Голливудских холмах произошел возможный оползень, сообщают "Новости Лос-Анджелеса".
Сейчас пожарная служба Лос-Анджелеса проверяет дома вдоль North Sunset Plaza Drive, чтобы убедиться в их целостности.
Официально явление оползня еще не подтвердили.
Пострадавших в ходе стихийного бедствия нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter