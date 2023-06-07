7 июня
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Происшествия

Опека не отдает женщине детей, которая оставила их под присмотром бабушки на один вечер

У мамы из Челябинска пытаются отобрать двоих детей, потому что те сидели с бабушкой, пока ее не было дома.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

У 36-летней Ольги двое детей - одной четыре, другому пять. Отец малышей умер два года назад от коронавируса.

Ольга старается обеспечить детей всем необходимым, несмотря на то, что семья неполная.

В один из вечеров женщина оставила детей с бабушкой и ушла к друзья на празднования дня рождения. Дети находились присмотром.

Все было хорошо, пока Ольга не потеряла телефон. Ее мама не могла с ней связаться, поэтому обратилась в полицию на следующий день.

В отделе женщина дала показания, а детей сразу отсадили, а потом забрали в социально-реабилитационный центр.

Причина - у бабушки не было документов на опекунство, поэтому малышей изъяли.

Ольга с того вечера детей не видела. Прошел почти месяц.

В центре ей говорят, что, пока идет разбирательство, малышей не вернут. А уполномоченному по правам ребенка и адвокату сообщили, что органы подают на ограничение родительских прав.

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