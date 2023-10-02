Омича заставили оплатить санавиацию для умирающей жены

Мужчина сам сбил свою жену, но попытался скрыть это, сообщает Mash Siberia.

Год назад Иван Высадкин сильно выпил и решил покататься с друзьями на "четырке". При этом был без прав.

Впереди на скутере ехала его жена, и он, не рассчитав боковой интервал, сбил ее на обгоне. Мужчина быстро понял, что ДТП можно скрыть.

Он положил супругу на заднее сидение, а багажник засыпал осколками. Дома всем заявил, что она упала со скутера. Жену привез в местную больницу и ее санавиацией доставили в Омск.

Травмы оказались не совместимы с жизнью и женщина скончалась. Однако ее мать заметила смятое зеркало и царапины на машине зятя. Иван все-таки сознался и извинился.

Ему дали семь лет исправительной колонии, а также заставили оплатить расходы, которые понесли власти на перелет пострадавшей - 672 тыс. рублей.

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