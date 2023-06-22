Огромный пожар охватил российский склад с электроникой и посудой

Пожар на тысячи кв. м. охватил склад с электроникой и посудой на рынке в Ростове-на-Дону 22 июня. Об этом сообщает 161.RU.

Пожар на складе в Ростове-на-Дону

О пожаре стало известно в 06:34. Загорелся склад на рынке «Альтус» в Аксайском районе.

Пламя охватило 1 тыс. кв. м. Затем через короткое время площадь пожара увеличилась в два раза. Предварительная причина — короткое замыкание.

Огонь тушат более 60 человек на 21 спецмашине. Также на место происшествия отправили вертолет и два пожарных поезда.

В ГУ МЧС по региону заявляют, что угрозы распространения огня на территорию рынка нет.

Ранее в Алтайском крае площадь лесного пожара в Егорьевском районе увеличилась до 9 тыс. гектаров.