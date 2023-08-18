Один из пропавших в тайге подростков найден погибшим

Накануне спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка, пропавшего вместе с еще двумя мальчиками в Кузбассе, сообщает "Интерфакс".

Два 13-летних мальчика живы, их доставили в ближайший населенный пункт.

ЧП случилось 16 августа — днем в поселке Комсомольск ушли в тайгу за кедровыми шишками и не вернулись три мальчика.

Родители сначала пытались сами найти мальчиков, они поехали в тайгу на квадроцикле — мальчики смогли дозвониться и сообщили, что заблудились. После неудачных поисков подростков родители обратились к спасателям.

Они на вездеходе начали поиски. Также к поисковой операции принимали участие волонтеры, криминалисты, полицейские, местные жители.

Ранее мужчина забрался на кедр и умер на Алтае. Он собирал шишки, но внезапно перестал подавать признаки жизни. На голоса в том числе не откликался.

На место прибыли пожарные, полиция и скорая. Спасатели сняли мужчину с дерева и спустили на землю.

Медики констатировали смерть. Предварительно - из-за инсульта. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.