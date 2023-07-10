Очевидцы засняли мощный смерч рядом с Крымским мостом

Очевидцы засняли смерч на подъезде к Крымскому мосту 9 июля. Видео поделился Telegram-канал SHOT .

На кадрах можно заметить мощный вихрь, который поднимается от поверхности земли к небу и образует длинную воронку.

"Лента новостей Крыма" сообщает, что подобные вихри на Крымском полуострове не редкость, и они не приносят вреда людям.

Также издание добавляет, что в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым объявили штормовое предупреждение на 9 июля. Непогода пришла из-за прохождения холодного фронтального раздела.

Ранее непогода обрушилась на несколько российских регионов. Сильные ливни затопили улицы в Москве и Омске.

Также шторм остановил на трассе Новосибирск - Барнаул. По словам очевидцев, видимость на дороге была нулевая.