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Происшествия

Очевидцы сообщают о массовых авариях на алтайских трассах и грудах разбитых авто

Днем 3 января в Алтайском крае произошло как минимум две массовые аварии. О погибших не известно, но сами транспортные средства пострадали изрядно. Жителей региона призывают по возможности воздержаться от поездок.

Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.
Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.
Настасья Коваленко

Крупная авария произошло на участке в сторону Белокурихи. Очевидцы в социальных сетях пишут о десяти пострадавших машинах. Движение в этом направлении серьезно затруднено.

На трассе Барнаул-Бийск столкнулись еще три автомобиля.

Ранее сообщалось, что видимость на федеральной трассе в некоторых местах не превышает 10 метров. Несмотря на это, загруженность довольно серьезная. Люди массово едут на отдых в Белокуриху и Горный Алтай.

Между тем, госавтоинспекция региона просит автомобилистов воздержаться от дальних поездок и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

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