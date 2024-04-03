5 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Обрушилось здание завода после мощного землетрясения на Тайване

После землетрясения обрушилось здание завода по производству пластмассы на севере Тайваня, сообщает TVBS.

Землетрясение.
Землетрясение.
visualhunt.com

Также крупнейший тайваньский производитель полупроводников начал эвакуацию заводских площадей на острове из-за землетрясения.

Утром 3 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 на острове Тайвань.

В Китае объявили наивысший уровень опасности после землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване.

Толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях. Произошло множество афтершоков.

Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в спасательных операциях после мощного землетрясения на острове.

Войска направлены для предоставления помощи. Создан центр реагирования. Он будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Без света

Из-за землетрясения обесточены свыше 87 тыс. домохозяйств.

Цунами

Цунами достигло побережья японского острова Исигаки после землетрясения магнитудой 7,7 у восточного побережья Тайваня. На данный момент угроза снята.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость