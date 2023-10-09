Обломок палестинской ракеты пробил потолок жилого дома в Израильском Ашкелоне. Фото.

Снарядов летит слишком много. Некоторые не удается остановить системой "железный купол". Об этом передает Mash.
О пострадавших не сообщается.
Ранее кадры прилета по сектору Газа со стороны Израиля. Сколько жертв известно к этому часу.
Напомним, что 7 октября ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».
Снарядов летит слишком много. Некоторые не удается остановить системой "железный купол". Об этом передает Mash.
О пострадавших не сообщается.
Ранее кадры прилета по сектору Газа со стороны Израиля. Сколько жертв известно к этому часу.
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