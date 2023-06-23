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Происшествия

Обломки батискафа "Титан" обнаружили. Никто не выжил

Обломки батискафа "Титан" обнаружили 22 июня недалеко от знаменитого "Титаника", сообщает ТАСС.

"Титан".
"Титан".
oceangate.ru

Эксперты считают, что батискаф мог схлопнуться. И люди, конечно, погибли.

Также известно, что находящиеся на борту богачи подписывали бумаги, в которых трижды упоминалась фраза "Летальный исход", передает RG.ru.

По сведениям Sky News, на борту находились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Его жена - Венди Раш - потомок миллиардеров Исидора и Иды Страус, которые погибли на "Титанике" в 1912 году.

Кроме Раша, на борту были французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Два других пассажира батискафа - 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Останки людей пока не нашли. Их смерть признали в береговой охране США.

Ранее к батискафу отправляли водный беспилотник.

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