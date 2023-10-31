31 октября
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Происшествия

Обыски на вилле: российского миллиардера взяли под стражу

Российского миллиардера Алексея Кузьмичева взяли под стражу по подозрению в махинациях, сообщает Le Monde.

Триумфальная арка в Париже
Триумфальная арка в Париже
СС0

Это произошло во Франции.

Силовики провели обыски в доме олигарха в Париже и на его вилле в Сен-Тропе, указывает Lenta.ru. Миллиардера подозревают в налоговых махинациях и санкционных нарушениях.

Бизнесмен входит в санкционный список.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее звезда Голливуда купила у российского миллиардера особняк в Беверли-Хиллз.

Миллиардер Сергей Саркисов купил особняк несколько лет назад за 16,2 млн. Сам он выставил дом за 17 млн, но в итоге уступил голливудской звезде Минди Калинг.

Особняк из шести спален и шести ванных комнат. Общая площадь коттеджа — чуть более 500 квадратных метров. Также на участке рядом с домом находятся теннисный корт и бассейн.

Между тем Forbes рассказал о миллиардерах, "сколотивших" капитал в эпоху Медведева.

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