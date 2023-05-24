Обезьяна вцепилась в лицо годовалой россиянке

Годовалая девочка пострадала после нападения обезьяны на улице в российском городе.

ЧП случилось в Южно-Сахалинске.

Бабушка гуляла по улице с внучкой в коляске, сообщает Telegram-канал «ЧП ДТП Сахалин». Мимо гуляющих проходил мужчина с обезьяной на руках. В какой-то момент животное вырвалось. Обезьяна запрыгнула в коляску и вцепилось девочке в лицо.

Мужчина схватил обезьяну и убежал. Успел, правда, крикнуть, что животное ничем не болеет.

В больнице девочке обработали раны и отпустили на амбулаторное лечение, указывает Газета.Ru.Сотрудники правоохранительных органов сейчас разыскивают владельца обезьяны.

Ранее обезьяна откусила пальцы ребенку в столичном зоопарке.

ЧП случилось в "Планете обезьян". Отец перенес дочку через специальное ограждение — проигнорировал запрещающую табличку.

Самец воспринял приближение людей как угрозу беременной самке и напал на ребенка. Сотрудники зоопарка оказали первую помощь пострадавшей. Потом девочку увезли на скорой.

А дикая обезьяна схватила сумку с деньгами и швырнула ее с обрыва.