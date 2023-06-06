О ликвидации возгорания на тяговой подстанции станции Смазнево в Алтайском крае

Уже в 18:10 пожарные расчеты МЧС региона прибыли на место происшествия.
Пожарный поезд станции Алтайская также незамедлительно был направлен для участия в тушении. До прибытия пожарного поезда расчеты МЧС охлаждали силовой трансформатор и сдерживали огонь, не допуская его распространения и увеличения площади пожара.
В 20:20 со станции Алтайская прибыл пожарный поезд. До 21:00 открытый огонь был локализован, пожар потушен.
Уже в 21:45 благодаря слаженным действиям участников работ по ликвидации происшествия напряжение было подано всем потребителям в полном объеме.
Таким образом, подача электроэнергии потребителям была восстановлена в течение 3,5 часов.
В результате пожара никто не пострадал.
Причины происшествия устанавливаются. Проводится проверка.
Подчеркнем, что благодаря профессиональным действиям железнодорожников и пожарных расчетов МЧС удалось сдержать масштабы происшествия и совместными усилиями ликвидировать возгорание.
Для оценки экологического ущерба на место пожара выехала бригада работников Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги.
Взяты пробы почвы на содержание нефтепродуктов. Выполнены замеры атмосферного воздуха на содержание оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, углерода (сажи).
Превышений ПДК не выявлено.