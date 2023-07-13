14 июля
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Происшествия

Новосибирские дачники подрались с цыганским табором

Под Новосибирском семья дачников вступила в драку с соседским цыганским табором. Противостояние между жителями садоводства и цыганами длится уже 30 лет. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

Конфликт вспыхнул между СНТ «Спутник» и соседским цыганским табором. По словам жителей, цыгане поселились рядом с садоводством 30 лет назад. В последние годы он стал расширяться появились самодельные постройки, сколоченные из фанер и досок.

Жители садоводства были недовольны таким соседством. По их словам, цыгане воровали из дачных домиков вещи. Также их не раз замечали на улицах садоводства - цыгане ходили за покупками в местный магазин.

Местные активисты договорились с бароном, чтобы его люди больше не приходили в СНТ. Однако на днях несколько цыган пришли в магазин. Очевидцы рассказывают, что двое подростков хамили местным, а трое взрослых распивали спиртное.

Один из жителей начал возмущаться поведению чужаков, и тогда за товарищей заступился табор. Слово за слово и началась драка. Пострадали житель СНТ, его жена и сосед.

Мужчина получил сотрясение головного мозга, его жена и сосед - ушибы и ссадины. Пострадавших выписали лечиться домой, и те написали заявления местному участковому.

Позицию цыган КП-Новосибирск обозначил один из обитателей табора Иван Астахов.

"Наши ребята не хотели драться, а этот дачник - хотел", - коротко описал мотивы конфликта наш собеседник.

Ранее в Новосибирске качки подрались в спортзале из-за песни Инстасамки.

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