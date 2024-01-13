15 января
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Происшествия

Новые подробности о пожаре в Шушарах сообщили сотрудники склада Wildberries

Появились версии пожара и информация о пострадавших, сообщает Shot.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Что известно к этому часу

  • Охранники не выпускали сотрудников без досмотра. Позже толпа снесла их.
  • Один из сотрудников пропал без вести.
  • Сотни работников оставили на сгоревшем складе паспорта.
  • Нескольких человек затоптали при эвакуации.
  • Выделяют две основные версии пожара: поджог в качестве мести за порезанного мигранта и неисправность проводки.

Также известно, что предварительный ущерб от пожара — более 10 млрд. рублей.

Ранее мы публиковали подробный разбор о возгорании в Шушарах.

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