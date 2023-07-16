Новые лесные пожары охватили Алтайский край. Причины, последствия и правила поведения при возгорании

По данным Минприроды, за 15 июля на территории Алтайского края вспыхнуло семь лесных пожаров. Самый крупный бушевал на территории Михайловского района. ALtapress.ru рассказывает, что стало причиной лесных пожаров, какие последствия остаются после них и что делать, если вы оказались свидетелем возгорания.

Ситуация с природными пожарами в Алтайском крае

В последние дни сразу несколько крупных лесных пожаров произошло в Алтайском крае.

14 июля в результате удара молнии вспыхнула сухая трава в 8 км от населенного пункта Орехово Бурлинского района. Из-за высокой температуры и сильного ветра пламя стремительно распространялось, сообщает ГУ МЧС по региону.

С огнем боролись 35 пожарных и 15 единиц техники. Им удалось локализовать возгорание на площади 2,5 тыс. га.

15 июля в крае зафиксировали семь новых лесных пожаров, сообщает Минприроды. Самый крупный бушевал на территории Михайловского района. Пламя распространилось на площади около 400 га.

На месте происшествия работали 10 тракторов, 28 пожарных автомобилей и более 60 человек личного состава. Работу лесных пожарных усложнял штормовой ветер, порывы которого достигают 30 м/с, и температура воздуха более +35 градусов.

Также возгорание зафиксировали на границе Алтайского края с Республикой Казахстан. Пожар вспыхнул на территории Павлодарской области Республики Казахстан в 7 км от границы с краем. Существовала угроза перехода пламени на леса Ключевского района.

Пожар в Бурлинском районе ГУ МЧС по Алтайскому краю

Причины возгорания

Причиной возгорания почти всех возникших лесных пожаров в последние дни стала сухая гроза. С 15 по 17 июля в крае отмечается высокая пожароопасность - 4 класс.

Также пожарные отмечают, что нередко возгорания возникают из-за человеческой неосторожности: неправильное обращение с огнем, разведение костра в неположенном месте.

В связи с этим в ГУ МЧС просят во избежание происшествий соблюдать следующие правила:

не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других лиц;

выезжая на отдых, не разводите костры;

не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);

не позволяйте детям играть с огнем.

Пожар, пожарная тревога, огонь. unsplash.com.

Последствия

"Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнем в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжелыми последствиями. Помните, природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения", - заявляют в ведомстве.

В ГУ МЧС заявляют, что лесные пожары повреждают или уничтожают ценную древесину и пагубно влияют на возобновление ее ресурсов. Бушующий огонь лишает почву растительности, а также на долгое время ухудшает состояние водосборных бассейнов и снижает рекреационную и научную ценность ландшафтов.

При лесном пожаре страдают и гибнут дикие животные. В худшем случае, огонь перекидывается на населенные пункты, в результате чего сгорают жилые дома и другие постройки, погибают люди.

Лесной пожар в Егорьевском районе Telegram-канал "Блогерша Рубцовск"

Что делать, если стал очевидцем лесного пожара?

Если вы стали свидетелем природного пожара, то, в первую очередь, позвоните спасателям по номерам телефона: 01, 101 и 112. Опишите ситуацию и максимально точно назовите координаты возгорания. Сверьтесь с картой, если не уверены в правильном названии местности.

В случае, если возгорание угрожает вам или вашему дому, попробуйте сбить пламя самостоятельно. Вы можете использовать лопату и забросать огонь землей. Также пламя можно сбить веником из зеленых ветвей, небольшим молодым деревцем, мешковиной или брезентом. Сметайте огонь в сторону очага пожара.

Обязательно наденьте на лицо повязку, смоченную водой.

Если же вы не можете остановить возгорание, то быстро уходите. Двигайтесь против ветра и старайтесь обойти очаг пожаров.