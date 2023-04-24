«Ночная бабочка» Настя внезапно оказалась бородатым мужчиной

Он создавал фейковые объявления о проституции, ставил развратные фото для завлечения клиентов из сети, пишет readovka67.ru. После предоплаты он попросту «кидал» доверчивых людей.

Афериста задержали. Он оказался совсем не Настей, а бородатым мужчиной. Он уже сознался в нескольких эпизодах. Пока отпущен под подписку о невыезде.

Ранее пьяный «работник спецслужб» вызвал проститутку и заставлял ее запивать таблетки пивом.

Испуганной жрице любви заявил, что он сотрудник спецслужб и ждет агента. Девушка решила избежать «вербовки» — выбраться с пятого этажа дома самостоятельно. Она выскочила на балкон и стала кричать. Полицейские приехали на место ЧП и спасли девушку.

Между тем проститутки Бабочка и Котик забрали у кандидата в депутаты сумку Louis Vuitton. В краже подозревают двух москвичек, с которыми мужчина провел ночь, отмечая день студента.

А наутро у него исчезла сумка LV, которую он заказывал из Парижа за 100 тыс. рублей. Полтора месяца поисков результата не дали, кандидат обратился в полицию.