Невероятно красивые мошенники появились на сайтах знакомств. Как распознать злодеев

Если фотография кажется нереалистичной или на ней изображены невероятно красивые люди, это должно вызвать подозрение, указал эксперт Сергей Липов, пишет Газета.Ru.
Можно использовать функцию поиска изображений — чтобы проверить, используются ли эти фото где-то еще. Важно — следует анализировать рассказы нового знакомого для выявления несостыковок.
Действия нового знакомого
Злоумышленники могут предложить продолжить переписку вне сайта знакомств, а потом и просить помочь финансово или интересоваться материальным положением, присылать фишинговые ссылки.
Что делать
Никому нельзя передавать данные банковских карт, адреса и другую личную информацию, а также переходить по ссылкам, указывает Lenta.ru.
Между тем стали известны фразы, которые сразу выдают мошенников.
Какой-нибудь следователь, майор, полковник полиции или оперуполномоченный присутствует почти во всех схемах телефонного мошенничества. "Опер" говорит с напором, не дает собеседнику опомниться. Ваши действия насчет телефона, куда перезвонить встретят контрнаступлением — дескать, звонок совершен по секретному каналу связи.
Пожилые люди верят. Если милая беседа начинается со слов — "С вами говорит майор Сидоров, не кладите трубку" — совершите обратное действие.
Настоящий сотрудник полиции в случае необходимости сам приедет к вам домой или на работу и покажет удостоверение, чтобы развеять сомнения. Или хотя бы даст номер не секретной связи, а телефона в кабинете.
Банкиры
Ни один сотрудник банка (а тем более — Центрального банка РФ, который вообще не работает с физическими лицами) не будет звонить, чтобы предупредить о сомнительных операциях и переводах. Запомните это.
Да, могут звонить представители банков, но, как правило, они звонят с телефона, которому присвоен номер. Так, у крупнейших российских банков соответствующие номера — 900 и 1000.
"Банкиры" пытаются торопить или оказывать давление, чтобы отключить логическое мышление у «клиента». Мошенники расскажут истории о сомнительных операциях, попытках оформления кредита от вашего имени и так далее.
Важно помнить — при любых сомнениях вы можете положить трубку и перезвонить в ваш банк, чтобы получить полную и достоверную информацию о состоянии счета и кредитах.
Можно перепроверить информацию на сайтах учреждений. Или обратиться в ближайшее отделение. Запомните фразу «это служба безопасности банка». И когда услышите ее, кладите трубку.